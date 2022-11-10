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Тренер «Зенита» Семак - о Чистякове: Ошибки бывают у всех, у меня никаких вопросов нет

28-летний футболист не был выведен из состава команды.
10 ноября 2022 15:29
автор: Максим Скороходов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поставил точку в ситуации с Дмитрием Чистяковым, которого заподозрили в сдаче матча «Ахмату» (1:2).

«Что касается Дмитрия Чистякова, то я нисколько не сомневаюсь в его человеческих и профессиональных качествах. Неудачные игры или ошибки бывают у всех. У меня никаких вопросов нет. Да, это была неудачная игра, но Дима готовится дальше, в том же режиме, в каком он готовился и ранее. Он не пропустил ни одного занятия, а те вопросы, которые возникли у руководства, были оперативно решены в течение одного выходного дня. У нас есть, кому играть, есть здоровая конкуренция, и каждый игрок должен по максимуму пользоваться своими шансами. Вот так вся ситуация выглядит в моих глазах», - сказал главный тренер «Зенита» пресс-службе клуба.

Из-за грубой ошибки Чистякова грозненцы забили второй мяч. Защитник был заменен еще до перерыва. Проиграв, питерцы потерпели свое первое поражение в текущем розыгрыше РПЛ.

После чего комментатор Геннадий Орлов усомнился в честности футболиста, а президент «Зенита» Александр Медведев заявил, что Дмитрий будет выведен из основного состава.

В текущем сезоне РПЛ на счету Чистякова пять матчей и ни одного результативного действия. Также футболист выходил в Суперкубке России и трех матчах ФОНБЕТ Кубка России.

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