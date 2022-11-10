Хакими, Зиеш и Эн-Несири вошли в состав сборной Марокко на чемпионат мира в Катаре

Королевская федерация футбола Марокко опубликовала состав национальной команды на чемпионат мира в Катаре.
Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ»), Нуссайр Мазрауи («Бавария»), Наиф Агер («Вест Хэм»), Ромен Саисс («Бешикташ»), Ашраф Дари («Брест»), Джавад Эль-Ямик («Вальядолид»), Яхья Аттият-аллах («Видад»), Бадр Банун («Катар»).
Полузащитники: Софьян Амрабат («Фиорентина»), Абдельхамид Сабири («Сампдория»), Селим Амалла («Стандард»), Аззедин Унаи («Анже»), Билал Эль-Ханнус («Генк»), Яхья Жабране («Видад»), Хаким Зиеш («Челси»), Софьян Буфаль («Анже»), Амин Арит («Марсель»).
Нападающие: Абде Эззалзули («Осасуна»), Закария Абухляль («Тулуза»), Ильяс Шаир («Куинз Парк Рейнджерс»), Юссеф Эн-Несири («Севилья»), Валид Чеддира («Бари»), Абдерразак Хамдалла («Аль-Иттихад»).
Сборная Марокко сыграет на чемпионате мира в группе F с национальными командами Канады, Бельгии и Хорватии.
Турнир пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.