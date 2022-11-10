Хакими, Зиеш и Эн-Несири вошли в состав сборной Марокко на чемпионат мира в Катаре

Дмитрий Селюк: Дзюба забил бы в РПЛ больше Смолова, и уж точно больше Игнатьева

Артем Дзюба на прошлой неделе разорвал контракт с турецким «Адана Демирспором». Сейчас многие эксперты и болельщики обсуждают не только дальнейшую судьбу нападающего, но слышен и хор злопыхателей, которых у Артема всегда было немало.