Левандовски назвал фаворитов предстоящего ЧМ в Катаре

Нападающий «Барселоны» и сборной Польши назвал главных фаворитов предстоящего чемпионата мира в Катаре.
«Это нетипичный чемпионат мира в середине сезона, но я думаю, что в Европе и Америке есть несколько фаворитов. Это, например, Бразилия, и даже один есть в нашей группе - это Аргентина. Но, в конце концов, команде должно повезти, чтобы все футболисты были в хорошей форме в нужный момент», - приводит слова футболиста испанская пресса.
Напомним, соперниками поляков по групповому этапу станут команды Мексики, Саудовской Аравии и Аргентины.
Турнир стартует 20 ноября и продлится до 18 декабря.