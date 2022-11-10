ЦСКА рассматривал вариант подписания Дзюбы

Московский ЦСКА рассматривал вариант подписания контракта с нападающим Артемом Дзюбой минувшим летом, когда у футболиста истекло соглашение с «Зенитом». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Как отмечает источник, однако договоренности достигнуть не удалось.

Напомним, 34-летний Дзюба начал этот сезон в составе «Адана Демирспор», однако, в ноябре он разорвал трудовой контракт. По данным СМИ, футболист был вынужден пойти на такой шаг из-за задержек по зарплате.