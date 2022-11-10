Семак высказался об участии Родригао в матче с «Торпедо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал проблемы с составом накануне матча 17-го тура РПЛ против московского «Торпедо».

«У кого есть повреждения, кроме Одоевского? Есть микроповреждения: Родригао, к сожалению, продолжает восстановление, его участие очень маловероятно. Есть и другие игроки с микротравмами, но, надеюсь, они смогут принять участие в матче.

У нас только одна травма, а Чистяков, Алип и Ловрен готовы принять участие в матче. Центральным защитником может сыграть и Барриос, и Дуглас - у нас есть опции, которые мы можем выбрать для того, чтобы готовиться к следующему матчу», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба питерцев.

Напомним, встреча пройдет 12 ноября в Москве. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, несмотря на поражение в последнем матче с «Ахматом». Автозаводцы занимают последнюю строчку.