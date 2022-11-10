Сборная Англии объявила состав на чемпионат мира-2022

Пресс-служба Федерации футбола Англии сообщила, что тренерский штаб национальной команды во главе с Гаретом Саутгейтом определился с окончательной заявкой на предстоящий чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
Вратари: Джордан Пикфорд, Ник Поп, Аарон Рамсдэйл.
Защитники: Трен-Александер Арнольд, Конор Коуди, Эрик Дайер, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Джон Стоунс, Киран Триппьер, Бен Уайт, Кайл Уокер.
Полузащитники: Джуд Беллингем, Конор Галлахер, Джордон Хэндерсон, Мейсон Маунт, Калвин Филлипс, Деклан Райс.
Нападающие: Фил Фоден, Джек Грилиш, Гарри Кейн, Джеймс Мэддисон, Маркус Рэшфорд, Букайо Сака, Рахим Стерлинг, Каллум Уилсон.
Добавим, что на мировом первенстве родоначальники футбола сыграет в группе B со сборными Ирана, США и Уэльса.