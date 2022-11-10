Холанд признался, что мог бы выступать за Англию

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд рассказал, при каком условии он мог выступать за национальную команду Англии.

«Я прожил в Англии около трех с половиной или четырех лет. В Норвегии я жил гораздо больше, так что это естественно, что я выбрал сборную этой страны. Неизвестно, что было бы, если бы мой отец играл в Англии дольше, возможно, я бы был англичанином! Но я норвежец и горжусь этим», - приводит слова футболиста британская пресса.

Напомним, Норвегия не смогла квалифицироваться на мундиаль. Англия сегодня огласила окончательную заявку на турнир.

Мировое первенство стартует 20 ноября и продлится до 18 декабря.

Отец Холанда в бытность игроком выступал за «Лидс Юнайтед».