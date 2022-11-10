Крыховяк и Шиманьски попали в состав сборной Польши на чемпионат мира-2022

Пресс-служба Футбольного союза Польши сообщила, что тренерский национальной команды во главе с Чеславом Михневичем определился с окончательной заявкой на предстоящий чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Отметим, что в составе оказались полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк, выступающий на правах аренды за «Аль-Шабаб», и хавбек московского «Динамо» Себастьян Шиманьски, который отдан в аренду «Фейеноорду».

Вратари: Войцех Щенсны («Ювентус»), Лукаш Скорупски («Болонья»), Бартломей Дронговский («Специя»).

Защитники: Камил Глик («Беневенто»), Бартош Берешиньски («Сампдория»), Ян Беднарек («Астон Вилла»), Мэтти Кэш («Астон Вилла»), Роберт Гумни («Аугсбург»), Артур Енджейчик («Легия»), Якуб Кивер («Специя»), Матеуш Ветеска («Клермон»), Никола Залевский («Рома»).

Полузащитники: Гжегож Крыховяк («Аль‑Шабаб»), Крыстян Белик («Бирмингем»), Дамиан Шиманьски (АЕК), Петр Зелиньски («Наполи»), Себастиан Шиманьски («Фейеноорд»), Шимон Журковский («Фиорентина»), Якуб Каминьский («Вольфсбург»), Пшемыслав Франковски («Ланс»), Камил Гросицки («Погонь»), Михал Скурась («Лех»).

Нападающие: Роберт Левандовски («Барселона»), Аркадиуш Милик («Ювентус»), Кшиштоф Пентек («Салернитана»), Кароль Свидерски («Шарлотт»).

Добавим, что поляки на мировом первенстве сыграют в группе C со сборными Мексики, Саудовской Аравии и Аргентины.