«Милан» и Калулу согласовали контракт до 2027 года

Итальянский «Милан» согласовал новый контракт с защитником Пьером Калулу. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным истоника, соглашение будет действовать до июня 2027 года. Зарплата игрока вырастет до 2-2,4 миллиона евро за сезон.

Напомним, что Калулу перебрался в стан «россонери» из французского «Лиона» в сентябре 2020 года за 1,29 миллиона евро. С тех пор он провел за команду 75 матчей, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Действующий контракт игрока рассчитано до лета 2025-го. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 28 млн евро.