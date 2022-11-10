Саутгейт не собирается молчать о нарушении прав человека в Катаре

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что не обирается молчать о фактах нарушения прав человека в Катаре во время проведения в стране чемпионата мира по футболу.

«Будем ли мы молчать о проблемах в Катаре, как того просила ФИФА? Думаю, что это крайне маловероятно. Мы всегда говорили о проблемах, о которых, по нашему мнению, следует говорить, особенно о тех, на которые можно повлиять. Мы так же, как и другие страны, говорили о проблеме прав человека.

Но также мы хотели бы сосредоточиться в первую очередь на футболе. Это то, ради чего ты работаешь всю свою жизнь», - приводит слова специалиста британская пресса.

Напомним, во время подготовки к проведению турнира Катар столкнулся с массой критики в свой адрес как страны-организатора ЧМ. Противники утверждали, что в государстве массово нарушаются права человека при строительстве спортивных объектов.

Сегодня Англия объявила состав на мундиаль.