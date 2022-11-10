Генеральный секретарь ФИФА собрался задействовать шаманов для Мане

Генеральный секретарь ФИФА от Сенегала Фатьма Самура допустила возможность привлечения религиозных знахарей для нападающего Садио Мане, чтобы помочь футболисту восстановиться к старту чемпионата мира в Катаре.

«Травма Мане - это очень печальная новость. Мы собираемся использовать религиозных знахарей, чтобы помочь ему. Эффективны ли они? Я не знаю точно, действительно ли они помогут, но мы все равно собираемся это сделать. Нам остается надеяться только на чудеса. Он должен быть там. Садио, ты должен быть там 21 ноября!», - приводит слова Самуры зарубежная пресса.

Напомним, ранее стало известно о том, что форвард «Баварии» и сборной Сенегала получил травму в последнем матче Бундеслиги против бременского «Вердера» (6:1). Футболист был вынужден покинуть поле на 21-й минуте. СМИ распространили информацию о том, что Садио придется пропустить ЧМ.

Сегодня сборная Сенегала огласила состав команды для участия в мундиале. Мане в нем присутствует, однако по-прежнему неизвестно, сумеет ли он восстановиться к старту первенства 20 ноября.