World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Генеральный секретарь ФИФА собрался задействовать шаманов для Мане

Главная звезда сенегальской сборной рискует пропустить ЧМ из-за травмы.
10 ноября 2022 19:28
автор: Александр Шульгин

Генеральный секретарь ФИФА от Сенегала Фатьма Самура допустила возможность привлечения религиозных знахарей для нападающего Садио Мане, чтобы помочь футболисту восстановиться к старту чемпионата мира в Катаре.

«Травма Мане - это очень печальная новость. Мы собираемся использовать религиозных знахарей, чтобы помочь ему. Эффективны ли они? Я не знаю точно, действительно ли они помогут, но мы все равно собираемся это сделать. Нам остается надеяться только на чудеса. Он должен быть там. Садио, ты должен быть там 21 ноября!», - приводит слова Самуры зарубежная пресса.

Напомним, ранее стало известно о том, что форвард «Баварии» и сборной Сенегала получил травму в последнем матче Бундеслиги против бременского «Вердера» (6:1). Футболист был вынужден покинуть поле на 21-й минуте. СМИ распространили информацию о том, что Садио придется пропустить ЧМ.

Сегодня сборная Сенегала огласила состав команды для участия в мундиале. Мане в нем присутствует, однако по-прежнему неизвестно, сумеет ли он восстановиться к старту первенства 20 ноября.

Это интересно:
«Барселона» продлит контракт с Бальде с отступными 500 млн евро
Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2024 года.
10.11.2022 19:41
Футбол
Генеральный секретарь ФИФА собрался задействовать шаманов для Мане
Главная звезда сенегальской сборной рискует пропустить ЧМ из-за травмы.
10.11.2022 19:28
Футбол
автор: Александр Шульгин
ФИФА запретила Дании тренироваться в футболках с поддержкой прав человека на ЧМ-2022
На майках написан лозунг: «Права человека для всех».
10.11.2022 19:21
Футбол
Саутгейт не собирается молчать о нарушении прав человека в Катаре
У ЧМ в Катаре много противников по всему миру.
10.11.2022 19:01
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Милан» и Калулу согласовали контракт до 2027 года
Зарплата защитника вырастет до 2-2,4 млн евро.
10.11.2022 19:00
Футбол
Крыховяк и Шиманьски попали в состав сборной Польши на чемпионат мира-2022
Мировое первенство пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
10.11.2022 18:15
Футбол
Холанд признался, что мог бы выступать за Англию
Форвард не примет участия в предстоящем чемпионате мира в Катаре.
10.11.2022 17:54
Футбол
автор: Александр Шульгин
Сборная Англии объявила состав на чемпионат мира-2022
Мировое первенство пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
10.11.2022 17:34
Футбол
Семак высказался об участии Родригао в матче с «Торпедо»
Вероятнее всего, футболист пропустит игру.
10.11.2022 17:05
Футбол
автор: Александр Шульгин
Мане, несмотря на травму, будет включен в заявку сборной Сенегала на ЧМ-2022
Ранее сообщалось, что футболист не сможет принять участия в мировом первенстве.
10.11.2022 17:04
Футбол
Кто из наших пролезет в настоящую элиту — может, Самсонова? Итоги женского теннисного сезона
В 2022 году сразу несколько россиянок поднялись в верхние этажи теннисной иерархии. Прогресс налицо, но кое-чего не хватает: хоть одной настоящей звезды и успехов на турнирах «Большого шлема».
Сенсация по расписанию. Почему СКА потерпел два поражения на Дальнем Востоке
Второе кряду поражение СКА в чемпионате совпало с развернувшейся в сети дискуссией о перегруженности календаря КХЛ.
«Мичков сильнее Бедарда, а Димидов лучше всех». Тренер молодежной сборной России — о «Лига Ставок Кубке Будущего» и не только
Главный тренер сборной России U20 Владимир Филатов поделился ожиданиями от турнира в Санкт-Петербурге, который пройдет с 13 по 16 ноября с участием молодых российских, белорусских и казахстанских хоккеистов.
«Такие соревнования сейчас — на вес золота». Главный тренер юниорской сборной России — о турнире «Лига Ставок Кубок Будущего»
Главный тренер сборной России U18 Игорь Ефимов рассказал о подготовке к представительному турниру в Санкт-Петербурге, где 13-16 ноября соперниками его подопечных станут молодежные команды России, Белоруссии и Казахстана.
«Фетисов неправильно понял меня, я не сравнивал Ротенберга с Тарасовым». Третьяк — перед турниром «Лига Ставок Кубок Будущего»
Президент ФХР Владислав Третьяк ответил на самые актуальные хоккейные вопросы в преддверии нового турнира «Лига Ставок Кубок Будущего», который пройдет в Санкт-Петербурге 13 - 16 ноября с участием молодежной и юниорской сборных России, а также молодежек Белоруссии и Казахстана.
Пять тысяч штрафа — и победный дубль! Как Капризов выбил первую десяточку в сезоне (видео)
В выездном матче НХЛ с «Анахаймом» два гола Кирилла Капризова принесли «Миннесоте» волевую победу (4:1).
«Пьянство и откаты». Как Разин с Вайсфельдом устроили скандал на ровном месте
Спокойное, даже монотонное течение регулярного чемпионата КХЛ неожиданно разбавили скандальчиком известные в хоккейном мире люди.
Как заработать на Месси с коэффициентом 20? Специальные ставки на бомбардиров ЧМ-2022
«Плеймейкер» внимательно изучил букмекерскую линию на бомбардирские подвиги участников стартующего 20 ноября в Катаре чемпионата мира по футболу.
Радужными повязками по хараму! Почему Англия ненавидит ЧМ-2022
Многие страны не в восторге от проведения чемпионата мира по футболу в Катаре, но сильнее всех недовольство выражают англичане.
Паспорт США для Смолкина и дочки Тутберидзе — превыше всего? Что нового в фигурном катании
Опубликован состав участников 4-го этапа нашей, внутренней серии Гран-при, который пройдет в Москве в субботу и воскресенье, 12-13 ноября. И этот список вызывает вопросы.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика