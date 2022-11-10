«Барселона» продлит контракт с Бальде с отступными 500 млн евро

Испанская «Барселона» близка к продлению контракта с крайним защитником Алексом Бальде. Об этом сообщает зарубежная пресса.

Как отмечает источник, новое соглашение, рассчитанное до 2027 года, планируют подписать до конца года. Сумма отсупных составит 500 миллионов евро.

Напомним, что Бальде является воспитанником академии каталонского клуба. За основную команду всего он провел 23 матча и отдал три результативные передачи.

Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2024 года. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 15 млн евро.