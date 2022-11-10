Президент «Галатасарая» намерен сохранить Икарди в клубе 

Руководство «Галатасарая» желает оформить полноценный трансфер Мауро Икарди после окончания аренды.

Отмечается, что права на аргентинского форварда принадлежат «ПСЖ».

«В нашем клубе Икарди проявляет себя крайне успешно. Мы хотим купить нападающего, однако одного нашего желания может быть недостаточно. Он профессионал, и если финансовое состояние клуба позволит выкупить игрока, мы сможем осуществить трансфер», – приводит слова президента клуба Дурсуна Озбека французская пресса.

Напомним, что Икарди выступает за «Галатасарай» на правах аренды с сентября 2022 года. В текущем сезоне аргентинец провел пять матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.