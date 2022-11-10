World Cup 2022Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Президент «Галатасарая» намерен сохранить Икарди в клубе 

За пять матчей в турецкой лиге 29-летний игрок забил три гола.
10 ноября 2022 20:19
автор: Глеб Шевяков

Руководство «Галатасарая» желает оформить полноценный трансфер Мауро Икарди после окончания аренды.

Отмечается, что права на аргентинского форварда принадлежат «ПСЖ».

«В нашем клубе Икарди проявляет себя крайне успешно. Мы хотим купить нападающего, однако одного нашего желания может быть недостаточно. Он профессионал, и если финансовое состояние клуба позволит выкупить игрока, мы сможем осуществить трансфер», – приводит слова президента клуба Дурсуна Озбека французская пресса.

Напомним, что Икарди выступает за «Галатасарай» на правах аренды с сентября 2022 года. В текущем сезоне аргентинец провел пять матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Это интересно:
Денис Лебедев: Хайп и больше ничего. У Дзюбы другие увлечения
Боксёр-профессионал Денис Лебедев высказался по поводу заявления бойца MMA Александра Емельяненко о готовности провести поединок по правилам бокса с российским футболистом Артемом Дзюбой.
10.11.2022 21:20
Футбол
Глава Ла Лиги обвинил президента «Реала» Переса во лжи
Владелец мадридской команды готов на все ради создания Суперлиги.
10.11.2022 21:17
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Роналду, Жоау Феликс и Бернарду Силва – в заявке сборной Португалии на ЧМ-2022
Турнир стартует 20 ноября и завершится 18 декабря.
10.11.2022 21:08
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Денис Лебедев: Хайп и больше ничего. У Дзюбы другие увлечения
Боксёр-профессионал Денис Лебедев высказался по поводу заявления бойца MMA Александра Емельяненко о готовности провести поединок по правилам бокса с российским футболистом Артемом Дзюбой.
10.11.2022 21:00
Футбол
Юрий Семин: Миранчуку важно проявить себя в «Торино»
Российский тренер Юрий Семин прокомментировал решение Валерия Карпина не вызывать в сборную России полузащитника «Торино» Алексея Миранчука.
10.11.2022 20:48
Футбол
Тен Хаг - о целях «Манчестер Юнайтед» в АПЛ: Хотим попасть в топ-4
На данный момент «красные дьяволы» занимают пятую позицию в чемпионате Англии.
10.11.2022 20:47
Футбол
Анчелотти признался, что считает Винисиуса провокатором
Бразилец выступает за мадридскую команду с 2018 года.
10.11.2022 20:43
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Ростов» начал переговоры с Полозом о продлении контракта
Нынешний договор истекает летом 2023 года.
10.11.2022 20:33
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Кавани и Суарес включены в заявку сборной Уругвая на ЧМ-2022
Мировое первенство пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
10.11.2022 20:25
Футбол
Президент «Галатасарая» намерен сохранить Икарди в клубе 
За пять матчей в турецкой лиге 29-летний игрок забил три гола.
10.11.2022 20:19
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Кто из наших пролезет в настоящую элиту — может, Самсонова? Итоги женского теннисного сезона
В 2022 году сразу несколько россиянок поднялись в верхние этажи теннисной иерархии. Прогресс налицо, но кое-чего не хватает: хоть одной настоящей звезды и успехов на турнирах «Большого шлема».
Сенсация по расписанию. Почему СКА потерпел два поражения на Дальнем Востоке
Второе кряду поражение СКА в чемпионате совпало с развернувшейся в сети дискуссией о перегруженности календаря КХЛ.
«Мичков сильнее Бедарда, а Димидов лучше всех». Тренер молодежной сборной России — о «Лига Ставок Кубке Будущего» и не только
Главный тренер сборной России U20 Владимир Филатов поделился ожиданиями от турнира в Санкт-Петербурге, который пройдет с 13 по 16 ноября с участием молодых российских, белорусских и казахстанских хоккеистов.
«Такие соревнования сейчас — на вес золота». Главный тренер юниорской сборной России — о турнире «Лига Ставок Кубок Будущего»
Главный тренер сборной России U18 Игорь Ефимов рассказал о подготовке к представительному турниру в Санкт-Петербурге, где 13-16 ноября соперниками его подопечных станут молодежные команды России, Белоруссии и Казахстана.
«Фетисов неправильно понял меня, я не сравнивал Ротенберга с Тарасовым». Третьяк — перед турниром «Лига Ставок Кубок Будущего»
Президент ФХР Владислав Третьяк ответил на самые актуальные хоккейные вопросы в преддверии нового турнира «Лига Ставок Кубок Будущего», который пройдет в Санкт-Петербурге 13 - 16 ноября с участием молодежной и юниорской сборных России, а также молодежек Белоруссии и Казахстана.
Пять тысяч штрафа — и победный дубль! Как Капризов выбил первую десяточку в сезоне (видео)
В выездном матче НХЛ с «Анахаймом» два гола Кирилла Капризова принесли «Миннесоте» волевую победу (4:1).
«Пьянство и откаты». Как Разин с Вайсфельдом устроили скандал на ровном месте
Спокойное, даже монотонное течение регулярного чемпионата КХЛ неожиданно разбавили скандальчиком известные в хоккейном мире люди.
Как заработать на Месси с коэффициентом 20? Специальные ставки на бомбардиров ЧМ-2022
«Плеймейкер» внимательно изучил букмекерскую линию на бомбардирские подвиги участников стартующего 20 ноября в Катаре чемпионата мира по футболу.
Радужными повязками по хараму! Почему Англия ненавидит ЧМ-2022
Многие страны не в восторге от проведения чемпионата мира по футболу в Катаре, но сильнее всех недовольство выражают англичане.
Паспорт США для Смолкина и дочки Тутберидзе — превыше всего? Что нового в фигурном катании
Опубликован состав участников 4-го этапа нашей, внутренней серии Гран-при, который пройдет в Москве в субботу и воскресенье, 12-13 ноября. И этот список вызывает вопросы.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика