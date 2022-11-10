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Кавани и Суарес включены в заявку сборной Уругвая на ЧМ-2022

Мировое первенство пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.
10 ноября 2022 20:25

Пресс-служба Ассоции футбола Уругвая сообщила, что тренерский штаб национальной команды во главе с Диего Алонсо определился с окончательной заявкой на предстоящий чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Вратари: Фернандо Муслера («Галатасарай»), Серхио Рочет («Насьональ»), Себсастьян Соса («Индепедьенте»);

Защитники: Хосе Мария Хименес («Атлетико»), Себастьян Коатес («Спортинг»), Диего Годин («Атлетико Минейро»), Мартин Касерес («Лос-Анджелес Гэлакси»), Рональд Араухо («Барселона»), Хосе Луис Родригес («Насьональ»), Луис Эспино («Кадис»), Матиас Оливера («Наполи»), Матиас Винья («Рома»);

Полузащитники: Родриго Бентанкур («Тоттенхэм»), Федерико Вальверде («Реал»), Фелипе Карбальо («Насьональ»), Матиас Весино («Лацио»), Хиорхьян де Арраскаета («Фламенго»), Факундо Пеллистри («Манчестер Юнайтед»), Мартин Сатриано («Эмполи»), Факундо Торрес («Орландо Сити»);

Нападающие: Дарвин Нуньес («Ливерпуль»), Луис Суарес («Насьональ»), Эдинсон Кавани («Валенсия»), Николас Лопес («УАНЛ Тигрес»).

К слову, на мировом первенстве уругвайцы сыграют в группе H со сборными Португалии, Ганы и Южной Кореи.

источник: Ассоциация футбола Уругвая
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