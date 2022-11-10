Анчелотти признался, что считает Винисиуса провокатором

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об уровне игры Винисиуса Жуниора.

Отмечается, что испанский специалист желает отучить бразильского нападающего от провокаций.

«Я соглашусь в том, что Винисиус провокатор, однако, если вы заметите, на нем фолят больше всех, он получает больше всего ударов и толчков. Ему необходимо работать над собой, провокация на поле – нечестный ход. Ты должен играть в футбол, а не провоцировать. Винисиус молод, поэтому он еще может совершенствоваться», – приводят слова тренера сливочных испанские СМИ.

Ранее сообщалось, что футболист был включен в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира в Катар.

Напомним, что Винисиус выступает за «Реал» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании 22-летний форвард провел 20 матчей, забил десять голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до конца сезона-20242025.