Тен Хаг - о целях «Манчестер Юнайтед» в АПЛ: Хотим попасть в топ-4

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о целях команды в нынешнем сезоне чемпионата Англии.

«Я хочу завоевывать трофеи, но также мы хотим и попасть в первую четверку АПЛ. Это должно быть нашей целью», - приводит слова нидерландского специалиста зарубежная пресса.

Отметим, что «красные дьяволы» после 13 матчей в АПЛ занимают пятую позицию в турнирной таблице, имея в своем активе 23 очка.

В следующем туре манкунианцы отправятся в гости к «Фулхэму». Встреча состоится 13 ноября в Лондоне.