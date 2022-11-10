Роналду, Жоау Феликс и Бернарду Силва – в заявке сборной Португалии на ЧМ-2022

Тренерский штаб сборной Португалии огласил список футболистов, которые поедут в составе национальной команды на чемпионат мира в Катаре.
Как сообщает пресс-служба португальской сборной, в заявку команды вошли такие звезды как Криштиану Роналду, Бернарду Силва, Пепе и Жоау Феликс. Более подробный список выглядит так:
Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Хосе Са («Вулверхэмптон»), Руй Патрисиу («Рома»);
Защитники: Диогу Дало («Манчестер Юнайтед»), Жоау Канселу, Рубен Диаш (оба – «Манчестер Сити»), Данилу Перейра, Нуну Мендеш (оба – «ПСЖ»), Пепе («Порту»), Антониу Силва («Бенфика»), Рафаэл Геррейру («Боруссия» Дортмунд);
Полузащитники: Жоау Пальинья («Фулхэм»), Рубен Невеш, Матеус Нунес (оба – «Вулверхэмптон»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Жоау Мариу («Бенфика»), Отавио Монтейро («Порту»), Витинья («ПСЖ») и Вильям Карвалью («Бетис»);
Нападающие: Андре Силва («РБ Лейпциг»), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), Гонсалу Рамос («Бенфика»), Жоау Феликс («Атлетико»), Рафаэл Леау («Милан») и Рикарду Орта («Брага»).
Напомним, ЧМ-2022 стартует 18 ноября и завершится 20 декабря. На групповом этапе сборная Португалии сыграет в одной группе с Южной Кореей, Ганой и Уругваем.