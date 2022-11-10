Глава Ла Лиги обвинил президента «Реала» Переса во лжи

Президент чемпионата Испании Хавьер Тебас поделился своим мнением о владельце «Реала» Флорентине Пересе.

Отмечается, что по мнению функционера президент мадридского клуба готов лгать ради продвижения идей Суперлиги.

«Он постоянно давит на президентов «Барселоны» и «Ювентуса», так как он ненавидит проигрывать даже в настольных играх. Суперлига никогда не появится, но она может нанести непоправимый ущерб футболу. Перес пытается продвигать эту идею на основе лжи и невежества», – приводит слова Тебаса испанская пресса.

Добавим, что Перес является президентом «Реала» с 2009 года. В текущем сезоне «сливочные» после 13 встреч занимает второе место в Ла Лиге, имея в своем активе 32 очка. В Лиге чемпионов команда вышла из группы с первого места в стадию 1/8 финала.