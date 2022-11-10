Денис Лебедев: Хайп и больше ничего. У Дзюбы другие увлечения

Для чего тогда предложение Александра? Хайп и больше ничего. Это один из «легких» способов быть на плаву, и чтобы о нем разговаривали. Саня — мой коллега и товарищ. Правда, давно с ним не общались. Но поверьте, было время, когда он был превосходным человеком. То, что у него есть недостатки: выпивает и этого не стесняется, говорит об этом открыто, признается, что хулиганит. Его спрашивали, может ли он пообещать, что больше не будет выпивать, и ответ был: «Конечно, нет!»

Почему так? Потому что Сатана такой хитрый, подкрадется в самый неподходящий момент и поставит подножку. Несмотря на это, Саша — нормальный парень. Просто люди сейчас стали немножко злые. Всем нужен хайп. Ему никто не может помочь. Наверное, он сам не готов от всего отказаться. Ему помогали и будут помогать, потому что в глубине души он хороший парень.

Кто бы победил? Да вы что! Конечно, Емельяненко. У Артема другие увлечения», — цитируют Лебедева российские СМИ.