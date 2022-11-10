Гвардиола – об Артете: Руководство «Арсенала» видит его работу

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола выразил мнение об успешном сезоне Микелы Артеты в «Арсенале».

Отмечается, что нынешний наставник «канониров» был ассистентом каталонского специалиста в манчестерском клубе с 2016 по 2019 годы.

«Микель Артета? Я не создавал из него монстра, он уже был таким. Но такое определение ему очень подходит. Я знаю его. Я и руководство «Арсенала» видит, как развивается клуб под его руководством», – приводят слова Гвардиолы британские СМИ.

Добавим, что в текущем сезоне АПЛ «Арсенал» занимает первую строчку, набрав 34 очка после 13 игр. В Лиге Европы подопечные Артеты вышли в стадию плей-офф с первого места в группе A.