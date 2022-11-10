«Ювентус» благодаря голу Мойзе Кина обыграл «Верону» и вышел на третье место в Серии А

«Ювентус» на выезде оказался сильнее «Вероны» в матче 14-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу туринского клуба.

В составе победителей отличился Мойзе Кин (60-я минута).

Отметим, что на 90+2-й минуте «Старая синьора» осталась в меньшинстве - с поля был удален Алекс Сандро.

Таким образом, команда Массимилиано Аллегри одержала пятую победу подряд и с 28 очками поднялась на третью позицию турнирной таблицы Серии А. Подопечные Сальваторе Боккетти находятся на 20-й строчке, имея в своем активе лишь пять очков.

В следующем туре «Ювентус» сыграет в Турине с «Лацио», а «Верона» примет дома «Специю». Оба противостояния состоятся 13 ноября.