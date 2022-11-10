Уилшир удивлен попаданием Магуайра в заявку сборной Англии на ЧМ в Катаре 

Экс-полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир высказался по поводу вызова защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра в итоговую заявку сборной Англии на чемпионат мира в Катаре.

Отмечается, что 30-летний англичанин обратил внимание на защитника Милана Факайо Томори.

«Сложно разобраться в лучших игроках на международном уровне. Магуайр недостаточно хорош для команды тен Хага, однако он вызывается в сборную Англии и будет играть на чемпионате мира. Я не вижу в этом логики. Кроме Гарри были другие качественные английские защитники, особенно Томори. Фикайо определенно лучше него», – приводит слова Уилшира британская пресса.

Добавим, что Магуайр дебютировал за сборную Англии в октябре 2017 года. За национальную команду он провел 48 матчей, забил семь матчей и отдал одну результативную передачу.