Александр Кожевников: Толчинский игрок квалифицированный

«Звено «Авангарда» Буше — Найт — Ткачёв? Они играют, приносят пользу клубу. Здесь нормальные вещи. А зачем их брали-то? Звено очень хорошее, они там делают погоду. Для этого их брали.

Померк ли Толчинский на их фоне? Это уже, наверное, к себе должны быть вопросы. Жалко, они должны быть ведущими. Но это не зависит от того, что первое звено хорошо играет. Толчинский всё время на площадке, где-то просел, надо в себе, наверное, покопаться, потому что игрок достаточно квалифицированный. Но мастерство-то в чём проявляется? В постоянстве — это самое главное», — цитируют Кожевникова российские СМИ.