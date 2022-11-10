В СМИ назвали причину пропуска Роналду матча с «Астон Виллой»

Британский журналист Самуэль Лакхерст объяснил причины непопадания Криштиану Роналду в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч третьего раунда Кубка английской лиги против «Астон Виллы».
«Роналду не в составе, потому что он заболел», - написал инсайдер.
Напомним, встреча пройдет 10 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.
Накануне розыгрыш покинули практически все топовые команды, кроме «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».
Сегодня сборная Португалии огласила заявку на чемпионат мира в Катаре. Роналду попал в число 26 счастливчиков.