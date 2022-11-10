Игрок сборной Аргентины Энцо Фернандес интересен топ-клубам Европы

Полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес может сменить клубную прописку по завершению текущего сезона. Об этом сообщает британская пресса.
Отмечается, что 21-летний аргентинец заинтересовал своим выступлением руководство «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Барселоны».
По информации источника, футболист португальского клуба, вероятнее всего, присоединится к составу «красных дьяволов».
Ранее сообщалось, что Фернандес попал в расширенную заявку сборной Аргентины на чемпионат мира в Катаре.
Напомним, что аргентинский полузащитник дебютировал в национальной команде в сентябре 2022 года и провел два матча, не отметившись результативными действиями.