«Бавария» готова платить Шупо-Мотингу 5 миллионов евро в год

«Бавария» планирует продлить контракт с нападающим команды Эриком-Максимом Шупо-Мотингом. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По данным источников, мюнхенский предложит камерунцу зарплату в размере 5 миллионов евро в год с учетом бонусов.

Действующее соглашение форварда с немецким клубом рассчитано до лета 2023 года.

Напомним, что Шупо-Мотинг перебрался в «Баварию» из «ПСЖ» в октябре 2020-го на правах свободного агента. С тех пор камерунец провел за команду 73 матча, забил 28 голов и отдал девять результативных передач.