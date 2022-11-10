Мартинес считает, что Лукаку поможет сборной Бельгии на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес назвал причину, по которой включил в заявку национальной команды на чемпионат мира в Катаре нападающего «Интера» Ромелу Лукаку.

Отмечается, что 29-летний форвард недавно восстановился после продолжительной травмы.

«Я считаю, что Лукаку может сыграть ключевую роль на мундиале и помочь сборной добиться нужных результатов. У нас были травмированные игроки перед чемпионатом Европы, но которые в итоге сыграли. Поэтому ничего удивительного в вызове форварда не вижу. Это нормальный способ работы», – с приводит слова Мартинеса журналист Альфредо Педулла в своих соцсетях.

Напомним, что Лукаку играет за сборную Аргентины с 2010 года. На его счету 102 сыгранных матча, 68 голов и 15 результативных передач.