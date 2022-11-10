«Валенсия» в большинстве разгромила «Бетис» в матче чемпионата Испании

«Валенсия» на своем поле обыграла «Бетис» в матче 14-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «летучих мышей».
В составе хозяев отличились Андре Алмейда (63-я минута), Уго Гильямон (81-я, с пенальти) и Джастин Клюйверт (90+3-я).
Отметим, что гости на 61-й минуте остались в меньшинстве - за вторую желтую карточку был удален Эдгар Гонсалес.
Таким образом, команда Дженнаро Гаттузо с 19 очками поднялась на 10-ю позицию турнирной таблицы Ла Лиги. Подопечные Мануэля Пеллегрини располагаются на шестой строчке, имея в своем активе 24 очка.
В следующем туре «Валенсия» отправится в гости к «Вильярреалу», а «Бетис» примет дома «Атлетик». Оба противостояния состоятся 31 декабря.
источник: «Советский спорт»