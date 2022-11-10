«Шахтер» просит за Мудрика 65-70 миллионов евро 

Руководство «Шахтера» установило ценник на флангового полузащитника Михаила Мудрика в размере 65-70 миллионов евро. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Отмечается, что в данный момент никаких официальных предложений по украинскому хавбеку от клубов не поступало.

По информации источника, представители донецкой команды считают 21-летнего футболиста одним из лучших игроков на своей позиции, поэтому не хотят отпускать его менее, чем за 65-70 миллионов евро. В подписании заинтересован «Арсенал», однако высокая цена может отпугнуть лондонцев.

Добавим, что Мудрик является воспитанником «Шахтера». За клуб он провел 41 матч, забил десять голов и отдал 16 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 15 миллионов евро.