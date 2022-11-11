Павар готов покинуть «Баварию» ради нового вызова

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар высказался о возможности сменить клуб в ближайшее время.

Отмечается, что 26-летний готов покинуть мюнхенскую команду ради нового вызова.

«У меня не было конкретных переговоров о контракте с «Баварией». Сейчас я сосредоточен на ЧМ-2022 и на своем выступлении в сезоне. Я в Германии уже семь лет и выиграл с лучшим клубом мира все. Я готов познакомиться с новой страной и новой культурой. Но пока рано говорить об этом», – приводят слова Павара французские СМИ.

Напомним, что французский защитник выступает за «Баварию» с июля 2019 года. За состав мюнхенцев он отыграл 139 матчей, забил девять голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с красными рассчитан до 2024 года.