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Анзор Кавазашвили: Дзюба не соответствует уровню игры ЦСКА

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал возможный переход Артема Дзюбы в ЦСКА, который мог состояться летом 2022 года.
11 ноября 2022 00:15

«Я не верю, что ЦСКА мог взять себе Дзюбу. Армейцы сейчас играют в очень быстрый атакующий футбол. Артём не соответствует уже такому уровню игры в футбол. Там есть Чалов, который отлично выступает в этом сезоне. Он и забивает, и отдаёт. Единственная задача Дзюбы — найти большой контракт. На первом месте у него стоят деньги, а не игра в футбол. У нет желания выходить на футбольное поле и доказывать. Артём уже давным-давно потух! Если он перейдёт в какой-то клуб сейчас, то сыграет максимум пять игр», — цитируют Кавазашвили российские СМИ.

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Анзор Кавазашвили: Дзюба не соответствует уровню игры ЦСКА
Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал возможный переход Артема Дзюбы в ЦСКА, который мог состояться летом 2022 года.
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