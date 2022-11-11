Массимилиано Аллегри: «Ювентус» показал не лучшую игру с «Вероной»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал комментарий после победы своей команды над «Вероной» (1:0) в матче 14-го тура чемпионата Италии.

«Это определенно не лучший наш матч, но мы знаем, что к столь агрессивным командам нужен особый подход. Мы могли сыграть лучше в определенных моментах, но важно уже то, что парни поняли, что нужно делать.», - приводит слова специалиста зарубежная пресса.

Команда Массимилиано Аллегри одержала пятую победу подряд и с 28 очками поднялась на третью позицию турнирной таблицы Серии А. Подопечные Сальваторе Боккетти находятся на 20-й строчке, имея в своем активе лишь пять очков.

В следующем туре «Ювентус» сыграет в Турине с «Лацио», а «Верона» примет дома «Специю». Оба противостояния состоятся 13 ноября.