Главный тренер «Ромы» Моуринью обвинил одного футболиста в потере очков в матче с «Сассуоло»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью нашел виновного в потере очков в гостевом матче 14-го тура Серии А против «Сассуоло» (1:1).

«Усилия команды были преданы футболистом с непрофессиональным отношением. Я почти никогда не хожу в раздевалку, но сегодня я зашел, и сказал всем свое мнение. Я говорил с этим человеком и посоветовал ему покинуть клуб в январе, а что он сделает, я не знаю», - сказал Моуринью испанским журналистам.

Добавим, что «Рома», набрав 26 очков, опустилась на седьмое место в турнирной таблице. 13 ноября команда Моуринью примет на своем поле «Сассуоло».