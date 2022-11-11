«Бавария» негодует из-за вызова Мане в сборную Сенегала

«Бавария» осталась недовольна вызовом своего нападающего Садио Мане в сборную Сенегала на чемпионат мира в Катаре, сообщает журналист Кристиан Фальк.

Напомним, что Мане получил травму 8 ноября в матче «Баварии» с «Вердером» (6:1) в 14-м туре чемпионата Германии. Ожидалось, что это повреждение помешает 30-летнему сенегальцу сыграть на чемпионате мира.

Но Мане оказался в заявочном списке национальной команды, который был опубликован сегодня, 11 ноября, пресс-службой Сенегальской федерацией футбола.