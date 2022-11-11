Килиан Мбаппе: Я не могу играть для людей, которые называли меня обезьяной

Самый высокооплачиваемый игрок, нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе подтвердил, что после чемпионата Европы в прошлом году рассматривал вариант завершения карьеры в сборной. Об этом сообщают французские СМИ.

Причиной такого шага Мбаппе назвал расистские оскорбления, которые обрушились на него после не забитого решающего пенальти в ворота сборной Швейцарии в 1/8 финала. Мяч после удара Мбаппе отразил вратарь швейцарцев, и это позволило им пройти в следующий круг чемпионата.

По словам Мбаппе, федерация не поддержала его, когда это требовалось.

«Я сказал президенту Ле Гре, что не могу играть для людей, которые называют меня обезьяной», - цитирует Мбаппе источник.

Но как отметил Мбаппе после обсуждения с близкими, он посчитал, что совершает ошибку.

«Я пример для всех, для новой Франции. Поэтому я не отказался. Это мое послание молодежи. Мы сильнее этого», - сказал футболист.