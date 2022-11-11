Депай и ван Дейк вошли в итоговую заявку сборной Нидерландов на чемпионат мира в Катаре

Королевский футбольный союз Нидерландов опубликовал заявку национальной команды на чемпионат мира в Катаре.
Вратари: Юстин Бейло («Фейеннорд»), Ремко Пасвер («Аякс»), Андрис Нопперт («Херенвен»);
Защитники: Натан Аке («Манчестер Сити»), Джереми Фримпонг («Байер»), Дейли Блинд, Юрриен Тимбер (оба -«Аякс»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Дензел Думфрис, Стефан де Врей (оба - «Интер»), Тирелл Маласиа («Манчестер Юнайтед»), Маттейс де Лигт («Бавария»);
Полузащитники: Стивен Бергейс, Кеннет Тейлор, (оба - «Аякс»), Френки де Йонг («Барселона»), Мартен де Рон, Тен Копмейнерс (оба - «Аталанта»), Хави Симонс («ПСВ»);
Нападающие: Мемфис Депай («Барселона»), Винсент Янссен («Антверпен»), Люк де Йонг, Коди Гакпо (оба - «ПСВ»), Ваут Вегорст («Бешикташ»), Ноа Ланг («Брюгге»), Стивен Бергвейн («Аякс»).
Напомним, что на групповой стадии «оранжевые» сыграют со сборными Катара, Эквадора и Сенегала.
Мировое первенство пройдет с 20 ноября по 18 декабря.