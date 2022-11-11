Рамос остался вне заявки сборной Испании на чемпионат мира

Чемпионы мира 2010 мира опубликовали состав команды, с которой они будут выступать на первенстве мира в Катаре.
Вратари: Унаи Симон, Давид Райя, Роберт Санчез.
Защитники: Пау Торрес, Жорди Альба, Хосе Луис Гайя, Уго Гилламон, Эрик Гарсия, Сесар Аспиликуэта, Даниэль Карвахаль, Эмерик Лапорт.
Полузащитники: Серхио Бускетс, Родри, Педри, Коке, Гави, Карлос Солер, Маркос Ллоренте.
Нападающие: Пабло Сарабия, Нико Уильямс, Марко Асенсио, Альваро Мората, Ансу Фати, Йереми Пино, Ферран Торрес, Дани Ольмо.
Сборная Испании на чемпионате мира сыграет в одной группе с командами Коста-Рики, Германии и Японии.