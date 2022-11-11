Пике опроверг слухи о своем переходе в мадридский «Атлетико»

Жерар Пике, объявивший о завершении карьеры, опроверг слухи о том, что он может подписать контракт с мадридским «Атлетико» из-за приятельских отношений с главным тренером «матрасников» Диего Симеоне.

«Я тренируюсь с Чоло... Тот, кто создал новость о том, что я могу подписать контракт с «Атлетико», ни черта не знает. Это безумие. Я никогда не буду носить футболку какой-либо другой команды, ероме «Барсы». «Атлетико»… еще бы назвали другу команду, которая играет от обороны, «Бетис»… это было бы более убедительно, в общем, я посмеялся», - сказал Пике в шоу Ибая Льяноса на Twitch.

Напомним, что Пике завершил свою карьеру в матче 15-го тура испанской примеры «Барселоны» против «Альмерии» (2:0). Однако потом 35-летний футболист был в заявке сине-гранатовых на матч с «Осасуной» (2:1) в 16-м туре.