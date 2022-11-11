РФС объявил о дисквалификации вратаря и судьи за игру на футбольных ставках

Комитет по этике Российского футбольного союза отстранил от деятельности на пять лет судью Максима Зобова и дисквалифицировал вратаря «Есентуков» Романа Данилова сроком на два года, из которых реальное наказание составило 7 месяцев, а условное - 17.

- На комитете по этике были рассмотрены дела футболиста ФК «Ессентуки» Романа Данилова и судьи низших дивизионов Максима Зобова. Они оба совершали ставки на футбольные события, чем грубо нарушали закон о спорте, и эти нарушения носили системный характер, - приводит официальный сайт РФС слова председателя комитета по этика Андрея Стукалова.

Добавим, что «Ессентуки» занимают последнее место в первой группе Второй лиги, набрав 5 очков в 17 матчах.