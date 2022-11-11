«Спартак» проведет два домашние игры зрителей из-за беспорядков на матче с ЦСКА

Московский «Спартак», играющий в Молодежной футбольной лиге, проведет два ближайших матча при пустых трибунах, а также заплатит 110 тысяч рублей. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).

Причиной тому стали беспорядки, вспыхнувшие на матче с ЦСКА 5 ноября. Игра завершилась волевой победой «Спартака» (2:1), тремя красными карточками у игроков ЦСКА и дракой с болельщиками.

Потасовка вспыхнула после гола армейцев на 56-й минуте, когда Станислав Лапинский отправился праздновать забитый гол прямо перед фан-сектором хозяев поля. Некоторые болельщики смогли выбежать на поле и вспыхнула драка, разнимать которую пришлось сотрудникам полиции.

После матча игрок «Спартака» вместе с болельщиками скандировал матерную кричалку.

КДК оштрафовал также ЦСКА за поведение болельщиков на 120 тысяч рублей, а игрока армейев Матвея Мадорского, который грубо нарушил правила и был удален с поля, дисквалифицировал еще на два матча.