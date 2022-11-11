Влахович сыграет за сборную Сербии на чемпионате мира

Туда не ходи — сюда ходи. Что можно и что нельзя болельщикам на ЧМ-2022

Многие страшилки о стартующем 20 ноября чемпионате мира по футболу оказались фейками. А какими будут настоящие правила поведения болельщиков во время турнира в Катаре? «Плеймейкер» разбирается.