Влахович сыграет за сборную Сербии на чемпионате мира

Сборная Сербии объявила состав на чемпионат мира. Пресс-служба команды назвала 26 игроков, которые сыграют в Катаре.
Вратари: Марко Дмитрович, Предраг Райкович, Ваня Милинкович-Савич;
Защитники: Стефан Митрович, Никола Миленкович, Страхиня Павлович, Милош Велькович, Филип Младенович, Страхиня Эракович, Срджан Бабич;
Полузащитники: Неманья Гудель, Сергей Милинкович-Савич, Саша Лукич, Марко Груич, Филип Костич, Урош Рачич, Неманья Максимович, Иван Илич, Андрия Живкович, Дарко Лазович;
Нападающие: Душан Тадич, Александр Митрович, Душан Влахович, Филип Джуричич, Лука Йович, Неманья Радоньич.
Сборная Сербии в групповом этапе чемпионата сыграет с командами Бразилии, Швейцарии и Камеруна. Первый матч сербы проведут 24 ноября против бразильцев.