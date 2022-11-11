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Футболист и тренер «Ньюкасла» стали лучшими в октябре в АПЛ

Для тренера «сорок» Хау эта награда стала пятой в карьере.
11 ноября 2022 16:21
автор: Александр Евграфов

Футболист «Ньюкасла» Мигель Альмирон и тренер этого же клуба Эдди Хау названы лучшими в октябре в Английской премьер-лиге (АПЛ), сообщается на сайте турнира.

Парагвайский полузащитник в шести октябрьских матчах отметился шестью забитыми мячами.

Для Эдди Хау эта награда стала пятой в карьере и второй в ранге тренера «сорок».

«Ньюкасл» в октябре одержал пять побед в шести матчах чемпионата Англии, одну сыграл вничью. «Сороки» идут на третьем месте в турнирной таблице, набрав 27 очков. «Ньюкасл» отстает от лидирующего «Арсенала» на 7 очков и от «Манчестер Сити» на 5.

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