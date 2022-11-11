Стали известны все участники второго этапа Молодежной футбольной лиги

Играми 18-го тура завершился первый этап розыгрыша первенства молодежной футбольной лиги (МФЛ). «Зенит» и «Ростов» досрочно обеспечили себе первые места в своих группах.

«Зенит» в заключительном туре проиграл на своем поле егорьевскому «Мастеру-Сатурну» - 1:2, но это не помешало санкт-петербургской команде занять первое место в группе А. Победитель группы Б «Ростов» обыграл футболистов «Академии Кубань» - 3:0. Действующий победитель Лиги ЦСКА выиграл у «Строгино» - 1:0.

Согласно регламенту турнира, команды, занявшие места с первого по пятое в группах А и Б, вышли во второй этап соревнований и образуют группу I. Клубы, расположившиеся с шестого по десятое место, будут играть в группе II. Команды, вышедшие из одной группы, не играют матчи между собой в следующем этапе, всего пройдет 10 туров.

Группу I составили: «Зенит», «Спартак», ЦСКА, «Строгино», «Урал», «Ростов», «Локомотив», Краснодар», «Чертаново» и «Динамо».

В группе II сыграют: «Нижний Новгород», «Крылья Советов», «Мастер-Сатурн», «Торпедо», «Оренбург», «Академия Кубань», «Сочи», «Факел», «Ахмат» и «Химки».