Бывший полузащитник «Рубина» Кварацхелия подорожал на 25 миллионов евро

Трансферная стоимость грузинского полузащитника Хвичи Кварацхелии, с этого сезона выступающего за «Наполи», поднялась на 25 миллионов евро, сообщает портал Transfermarkt.

По данным источника, нынешняя стоимость бывшего полузащитника «Рубина» поднялась с 35 до 60 миллионов евро, и он делит пятое место с еще тремя футболистами Сергеем Милинковичем-Савичем («Лацио»), Миланом Шкриньяром («Интер») и Федерико Кьезой («Ювентус»).

Возглавляет рейтинг портала форвард «Милана» Рафаэль Леао с 85 миллионами, на втором месте Душан Влахович из «Ювентуса» (80 млн. евро). Далее расположились Лаутаро Мартинес из «Интера» (75 млн. евро) и еще один игрок «Наполи» - Виктор Осимхен (70 млн. евро), делящий четвертое место с Николо Бареллой («Интер»).

За «Наполи», который лидирует в Серии А, Кварацхелия провел 17 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал 10 голевых передач.