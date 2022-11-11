Владимир Быстров — Родниной: Не разбираетесь в футболе – не лезьте

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров ответил трехкратной олимпийской чемпионке, депутату Госдумы Ирине Родниной по поводу закрытия футбольных клубов.

«Футбол — не фигурное катание. Не разбираетесь, Ирина, так не лезьте. Ваше дело — тулупы, аксели и лутцы. Не меняйте вы коньки на бутсы. Это мы ещё про вашу деятельность в Госдуме ничего не говорим», — написал экс-игрок «Зенита» в своем Telegram-канале.

Ранее Ирина Роднина предложила закрыть футбольные клубы России, раз «они не умеют зарабатывать деньги, а только тратят госбюджет».