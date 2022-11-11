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Олег Корнаухов: У Головина высокий потенциал

Бывший российский футболист Олег Корнаухов считает полузащитника «Монако» Александра Головина достойным игроком, который достоин топовых клубов.
11 ноября 2022 17:36

«У Головина высокий потенциал. Единственное, что его сдерживает и мешает — это количество травм, которые не дают ему играть полноценные сезоны. Как только у него будет возможность отыграть весь сезон, играя без замен, тогда можно будет говорить, что «Монако» он перерос.

Если топовые клубы увидят, что Саша может быть лидером на постоянной основе, а не только когда выходит на поле, можно будет говорить, что он способен выйти на новую ступень. Головин — звезда «Монако», лидер команды. Не сомневаюсь, что он может выйти на другой уровень», — цитируют Корнаухова российские СМИ.

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