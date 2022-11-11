Конате выйдет в стартовом составе «Ахмата» в Нижнем Новгороде

Стали известны стартовые составы команд на матч 17-го тура между «Пари Нижний Новгород» и «Ахмат».
Хозяева поля заявили следующий стартовый состав: Нигматулин, Агапов, Корнюшин, Александров, Масоэро, Юлдошев, Михайлов, Майга, Кротов, Сулейманов и Янсане.
В составе грозненского «Ахмата» с первых минут матча выйдут: Шелия, Швец, Журавлев, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Камилов, Олейников, Садулаев, Бериша, Конате.
Матч в Нижнем Новгороде начнется в 19:00 по московскому времени.
Судить игру будет бригада во главе с Алексеем Амелиным, ассистировать которому будут Максим Ковалев и Игорь Князев.
«Ахмат» с 26 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, у нижегородцев 16 очков и 12-е место.
источник: «Советский спорт»