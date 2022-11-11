Ульрайх продлил контракт с «Баварией»

Немецкий вратарь Свен Ульрай продолжит выступления за «Баварию».
Как сообщает клубная пресс-служба, 34-летний голкипер продлил контракт до 30 июня 2024 года. Предыдущий договор истекал по окончании текущего сезона.
Напомним, Ульрайх перешел в мюнхенский гранд летом 2015-го. Он был куплен у «Штутгарта» за 3,50 млн евро.
Добавим, что он не является первым номером в команде. Основной голкипер «Баварии» – Мануэль Нойер. Что касается Ульрайха, то он провел за немецкий клуб 86 матчей и оформил 29 «сухарей».
источник: ФК «Бавария»