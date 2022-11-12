Клопп назвал безумием отсутствие Фирмино в заявке сборной Бразилии на ЧМ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что шокирован решением штаба сборной Бразилии не вызывать в команду нападающего мерсисайдцев Роберто Фирмино.
«Если честно, это стало для меня ударом. Конечно же, это показывает, насколько невероятно хороша и талантлива эта бразильская команда, если вы можете не брать такого футболиста, как Бобби. Безумие. Он в порядке, поэтому очень разочарован», - приводит слова немецкого специалиста британская пресса.
Напомним, турнир стартует 20 ноября. Финал пройдет 18 декабря. Предстоящий чемпионат станет первым в истории зимним мундиалем.
Соперниками бразильцев по группе станут команды Сербии, Швейцарии и Камеруна.