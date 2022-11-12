Пике объяснил, почему футболистам необходимо посещать вечеринки

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике считает, что молодым футболистам иногда необходимо посещать вечеринки, чтобы как следует отдохнуть.

«Ты не только робот, который только тренируется, ест и спит. Нам нужно вести светскую жизнь, ходить на вечеринки.

У меня была почти 20-летняя карьера, я соревновался на топ-уровне - это значит, что я позаботился о себе. И я пошел на вечеринку. Тебе нужно выходить на улицу, когда тебе исполнится 20, а когда тебе исполнится 21, обязательно ходить на вечеринки. Если ты не гуляешь пять лет - жизнь станет безрадостной», - приводит слова футболиста испанская пресса.

Напомним, накануне поединка против «Альмерии» Пике объявил о завершении карьеры. В составе каталонской команды он выигрывал все клубные титулы, а со сборной Испании становился чемпионом мира и Европы.